Lecturas de Andalucía

Quizais sexa oportuno, antes de entrar en valoracións, debuxar o contexto.

Susana Díaz chegou á presidencia da Junta de Andalucía no ano 2013, logo da renuncia de José Antonio Griñán. O escándalo dos ERE presentábase como unha lousa demasiado pesada e convertérase no principal argumento dun PP acurralado. A nova promesa da socialdemocracia española emerxía cunha forza notable, pero herdaba o pacto con Izquierda Unida que lle permitía gobernar fronte a un PP que gañara as eleccións. Ao considerar que non contaba con estabilidade suficiente decide adiantar as eleccións, mentres a súa proxección máis alá das fronteiras andaluzas era cada día maior, alimentada en boa medida por quen procura o debilitamento do PSOE.

Os datos das eleccións ofrecen un 64% de participación (máis de 3 puntos por enriba das de 2012), a vitoria do PSOE con máis de 1’4 millóns de votos (o 35’43%, 120.000 votos menos que nas anteriores), a perda de máis de medio millón de votos e 17 escanos do PP, a irrupción de Podemos con 590.000 votos e 15 escanos como terceira forza, a aparición de Ciudadanos no cuarto lugar (369.000 votos, 9,28%) e a caída de Izquierda Unida ata o quinto posto con tan só 5 deputados (164.000 votos menos)

Debuxado o contexto, velaquí algunhas consideracións a respecto das cuestións fundamentais vistas dende unha posición absolutamente externa. A primeira delas, e quizais a máis repetida antes das eleccións, é o nivel de resistencia do bipartidismo, ou o que é o mesmo, se caen ou non os representantes electorais do Réxime do 78. Na miña opinión a resposta non pode ser rotunda, nin nunha dirección nin na contraria. Explícome. Puidera parecer que o PSOE resiste no seu principal feudo e que o PP é castigado polo seu conxunto de ineptitudes políticas e máis polo seu variado repertorio de corrupcións. Susana Díaz gañou as eleccións por medio dunha campaña electoral altisimamente personificada na súa figura afastándose notoriamente das siglas do seu partido, que é algo que xa fixera Feijóo na súa vitoria electoral de 2012. O bipartidismo cae na medida na que é unha evidencia o deterioro das súas marcas, e como se demostra cando os seus propios candidatos e asesores son conscientes deste feito. O caso é que existen outras maneiras de preparar unha campaña que poden superar a tradicional dependencia da marca. É un dato máis que avala a importancia das construcións mediáticas no electoralismo de hoxe, e que sitúa a capacidade de elaborar figuras novas e discursos simples como un elemento indispensable. Cada día semella máis claro que ignorar os códigos do novo electoralismo, asumido este como vía de acceso ao poder político, é un retroceso ou por comodidade ou por incapacidade.

Outro dos elementos que cómpre asumir é que a corrupción e os escándalos deste tipo non penaliza tanto como dende a ética a moitos nos gustaría. Isto é posible en boa medida grazas ao apuntado no parágrafo anterior: a construción de figuras e mensaxes máis alá da pura realidade. E aquí cómpre sinalar un elemento fundamental, como é o dominio do panorama mediático (tanto público como privado, véxase a CRTVG como sepultureira do que poida supoñer unha incomodidade para o PP). Malia o descomunal escándalo dos ERE, o PSOE foi quen de recuperar a vitoria perdendo máis de 120.000 apoios nun territorio no que se vén amosando bastante cómodo. Susana Díaz constitúe unha figura política que foi capaz de sobrepoñerse ás miserias tanto do seu partido como dos seus pais políticos, e iso non se descifra mediante as explicacións tradicionais que desprezan a mercadotecnia electoral.

Pola súa banda, o PP sofre un importante castigo que moitos lle apuntan a Mariano Rajoy. O certo é que o candidato en Andalucía era un perfecto descoñecido, unha figura precisamente oposta ás características que lle deron a vitoria a Díaz, un home plano que fiou a súa sorte a outro de perfil aínda máis discreto. Mariano Rajoy asumiu o protagonismo e apañou unha labazada electoral que alimenta as teorías que sinalan a fin do bipartidismo. Salientaría o escaso protagonismo que tiveron na campaña tanto o caso dos ERE como o da Gurtel e demais episodios de corrupción, cando o lóxico sería que estes dous elementos fosen centrais nunha campaña como veñen sendo as últimas: nas que todo vale. Pacto de non agresión bipartidista? Son as primeiras pedras do “Pacto de Responsabilidade”?

Podemos ficou, segundo o publicado, por debaixo das súas espectativas, aínda que na súa mensaxe estes resultados teñan un enfoque positivo e se presenten como un paso máis no seu ascenso. O certo é que na miña opinión deberan levar a unha reflexión e a un replantexamento da súa estratexia, e de seguro que nos laboratorios da Complutense andan xa as fórmulas a botar fume. Vimos nas últimas semanas como o Réxime do 78 ten mecanismos de sobra para articular campañas de desgaste que rematan por ter calado e asentarse. As inxeccións de néboa sobre as súas principais caras precisan dun agromar rápido doutras secundarias, como a de Teresa Rodríguez, e disto depende en boa medida o seu éxito. Cando isto non é así, o resultado é o de Andalucía. En todo caso, nestas condicións e a falta de poucos meses para as Eleccións Xerais (única razón de ser da existencia de Podemos e da calculada elasticidade da súa mensaxe), coido que Podemos debera pensar na posibilidade de sumar no canto de excluír. En solitario será moi complicado, por non dicir imposible, derrubar o adversario. De novo, a suma de forzas preséntase como inescusable, ao meu ver, para asestar un golpe contundente. E para a conxunción da maioría, Podemos debera tamén deixar de dirixir a súa mensaxe unicamente á gran Castela historicamente entendida como excluínte.

E sobre Ciudadanos dicir que é o exemplo máis gráfico da influencia mediática no xogo electoral de hoxe en día. Non pasa de ser un produto artificial, debidamente empaquetado, pero sen máis atadura real que os formatos televisivos. Nin tan sequera dispón da amplitude de mensaxe que impulsou a Podemos. Pivota exclusivamente na súa única cara, Albert Rivera, que tamén é unha demostración do peso que hoxe en día ten a habilidade no eido da comunicación política. Sen referencias en Andalucía, sobrepasou á desnortada Izquierda Unida en case 100.000 votos partindo da nada. Ciudadanos é claramente unha solución de réxime, a resposta do 78 á ameaza Podemos. Na igualación reside a trampa. Trazar o paralelismo (e inchar descaradamente enquisas) para introducir un segundo elemento na desputa do voto “indignado” e “rexeneracionista” é unha manobra demasiado evidente, pero de suficiente habilidade como para menosprezar ao adversario.

Eu non desbotaría a hipótese dun futuro goberno Pedro Sánchez – Albert Rivera, coa beizón de Felipe VI, para simular un cambio de caras que non toque o fondo. Mudalo todo para que non cambie nada. Unha rexeneración cosmética que sería perfectamente “vendible” como esa gran rexeneración democrática xa ensaiada en 1982.

