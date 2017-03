As cifras do paro

Como cada primeiro martes de mes preséntansenos os datos de desemprego e a seguir asistimos ao ritual de costume e que, como a inmensa maioría das situacións da vida, define á perfección o noso refraneiro: cada un fala da feira segundo lle vai nela. Os deste febreiro de 2015 seica son, segundo a numeroloxía oficial, fabulosos. Cómpre reparar no valor político que adquiriu unha estatística tan inexacta coma esta nos últimos tempos. Tan só reconta aquelas persoas en situación de desemprego que deciden apuntarse nos servizos oficiais e expulsa do seu seo a quen asina un contrato de dúas miserables horas semanais.

A estatística é susceptible de padecer todo tipo de perversións e todos os meses é retorcida ata que se lle espreme unha pinga medianamente presentable. Entre datos interanuais, series históricas e rebuscas absurdas, sempre alguén pode construír unha frase na que ese mes sexa máis positivo que o outro elemento da comparación. Dá igual que a estatística teña evidentes carencias de rigor, ou que sexa impresentable cualificar como positivo calquera dato que fale de catro millóns e medio de parados oficiais no conxunto do Estado (case 260.000 ‘oficiais’ en Galicia). Abonda con sintonizar calquera dos nosos medios públicos para poder adiviñar sen moito atender, segundo a presenza que teña a noticia, se os datos dese mes son funcionais ao Partido Popular ou se non. Resulta escandaloso comprobar como unha leve baixada da cifra pode ocupar primeiras, faladoiros e minutos de telexornal pero como fica agochado nun segundo plano calquera ascenso das cifras oficiais. Os nosos medios públicos botaron pano de silencio sobre o comportamento galego nos últimos meses a respecto do estatal no que se refire ás cifras do paro: febreiro rachou unha xeira na que en Galicia medraba o paro por enriba da media española. Os esforzos de manipulación mediática que se adican ao coidado e proxección destas cifras avalan a idea coa que comezaba estas liñas: a importancia na oratorio política que adquiriu esta estatística nos tempos que corren. E lembremos que manipulación non é só mentir, as novas formas son moito máis sutís: é o tempo e os espazos que se lle adican a unha noticia, os enfoques, a relevancia que se lle dá, etc.

Insulta a intelixencia colectiva usar a medición de parados inscritos para calibrar o chamado mercado laboral ou, aínda máis alá, os síntomas da chamada recuperación económica. É desprezable ignorar a nova configuración do escenario, no que a precariedade e a temporalidade son dous piares fundamentais. Tan desprezable coma quen proxecta o discurso da resignación católica de ter que ‘agradecer’ ou ‘conformorse’ por ter un traballo. O curtopracismo electoralista é absolutamente inútil para ofrecer calquera diagnose rigorosa, e este é un dos eixos que o demostra: a información de consumo ultrarápido a golpe de Twitter convértese en arma electoral pero non reflite a situación social, sendo este un dos elementos que provocan o afastamento que padece o sistema de representación a respecto das realidades cotiás.

No Estado Español dende o ano 2004 duplicouse a porcentaxe de traballadores que non perciben máis que o SMI. Tan só Rumanía e Grecia superan a España en risco de pobreza de traballadores. É dicir, o emprego entendido como medio de supervivencia, tal e como foi no último século, deixa de ser un plantexamento social válido. O drama da emigración e a ferida aberta da demografía son patoloxías invisibles tanto para o discurso oficial como para as estatísticas que o engraxan. A exclusión social, incluso a exclusión estatística, son realidades inaccesibles para o curtopracismo electoralista. A recuperación económica que predican uns e retrucan outros é un concepto baleiro e inútil para entender a sociedade do mañá, pois a configuración resultante non ten moito que ver co vivido ata agora. As perspectivas das vindeiras xeracións, tecnoloxizadas e orientadas aos sistemas de produción capitalista, son por primeira vez na memoria da humanidade peores que as anteriores. Que é tanto como dicir que se cuestiona a evolución das condicións humanas nos territorios afectados pola devastación da suposta crise. É un interesante debate discutir sobre o papel que o traballo-emprego terá no día de mañá, partindo de que en entornos coma o noso avanza cara a formas de autoemprego (autónomos), e onde as ocupacións por conta allea normalizan cada vez máis situacións de explotación (en distintos graos segundo a resistencia que se ofreza).

