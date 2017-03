O que os disfraces non agochan

É ben sabido que o turismo é un dos sectores no que moitos territorios depositan as súas esperanzas económicas en tempos, coma estes, de devastación doutras posibilidades. A atracción turística dun lugar ten moito que ver con características naturais ou históricas en moitos casos, pero a boa presentación e o coidado son fundamentais para sumar visitantes e consolidar unha boa posición. É un sector extremadamente sensible a críticas e recomendacións, moi atento a redes sociais e mundos virtuais nos que a construción dunha imaxe agradable e positiva é básica para aspirar a uns resultados satisfactorios. As webs e blogs especializados son espazos nos que é imprescindible situarse ben para poder aproveitar ao máximo os atractivos que se lle queira ofrecer ao visitante.



Hai unhas semanas publicábase nun blog de turismo e viaxes do xornal La Voz de Galicia unha contundente crítica á imaxe que ofrece Cuntis a quen a visita. O autor do blog, Cristóbal Ramírez, argumentaba e ilustraba a súa crítica con imaxes que calquera pode ver no centro da vila. O post tivo certa repercusión nas redes sociais porque é unha destas evidencias que alguén pon enriba da mesa pero que de tanto convivir con elas remantan asumíndose e normalizándose. Pódese intuír que ‘o paseo’ do autor foi ben curtiño e non saiu do corazón da vila, porque se chega a afastarse un pouco máis de seguro que a extensión da súa crítica había precisar algúns parágrafos máis. A imaxe de descoido e incluso de abandono nalgúns casos que presenta o centro da vila non reflicte máis que a acción de goberno que Cuntis vén padecendo nesta lexislatura que por fin remata. Este tipo de críticas poden ser determinantes á hora de que alguén se decante por vir ou o rexeite, sobre todo se temos en conta que a oferta non é especialmente particular máis alá do sempre subxectivo encanto que cada sitio ten. Pensemos no caso das mútliples festas que de norte a sur hai no país cada fin de semana e na dura pugna publicitaria por situarse como a máis interesante.

A inoperancia dun equipo de goberno guiado pola soberbia está detrás dunha imaxe de desleixo e da falta de coidado dos detalles máis elementais. Esta política do abandono contrasta de xeito insultante coa do malgasto e o ‘despilfarro’ que vén sendo sinal de identidade en Cuntis: dos parques dos aromas ás festas das flores pasando polos entroidos de verán ata coroar a lexislatura cun momumento de 12.000 euros á figura relixiosa da Monxa do Penedo. A comparación cos orzamentos para coberturas e axudas sociais ou cos investimentos en políticas de emprego (incluíndo o caso do Polígono Industrial da Ran) resulta certamente ruín. Exactamente igual que se comparamos os esforzos adicados ao centro da vila con respecto aos adicados ás aldeas cuntienses. Todo reflite unha incompetencia maiúscula revestida dunha prepotencia difícil de disfrazar, por moito intento que se faga en calquera época do ano.

Pero o calendario indícanos que unha vez máis as prioridades do goberno do Partido Popular e do seu alcalde Pena serán obxecto, nestas semanas previas ás eleccións municipais, dunha gran operación de encubrimento. O mecanismo electoral volverá incidir no máis sensible para traficar con promesas falsas: postos de traballo e enchufismo a cambio de protitución política, a cambio de figurar en candidaturas ou listaxes de apoderados e interventores. Persoalmente, estou certo de que estas prácticas serán menos produtivas que nunca, o cal non significa que desaparezan ou perdan totalmente a súa eficacia. O nivel de incumprimento é tal que desmontar o funcionamento resulta ben doado: non son promesas incumpridas nin xorden imprevistos, senón que é un xeito de intervención política, unha maneira de actuar premeditada que consiste no engano con absoluta naturalidade. En Cuntis de seguro que volveremos ouvir falar da famosa fábrica de caucho, pero a mentira descarada non poderá seguir figurando entre as maldades da oposición. Calquera que sexa a promesa estrela do catálogo de mentiras co que o PP se presentará á reelección terá que combater cara a cara coa dura realidade. O Partido Popular non moveu nin un só dedo para legalizar a situación do polígono industrial e poder así ter a oportunidade de atraer novas empresas e regularizar a situación das xa asentadas. O PP aposta polo polígono de Barro-Meis en detrimento do da Ran por unha decisión do seu presidente provincial, o futboleiro Louzán, e coa aceptación sumisa do propio alcalde de Cuntis por non terlle esixido ao seu partido o compromiso necesario. É a única explicación da parálise programada tan letal para un municipio que se estabilizou en cifras próximas ao 40% de paro. Un caso de discriminación evidente.

Dicía que manteño o convencemento de que a sobredose de gasto público típica de épocas preelectorais é cada vez menos válida para mofarse da memoria colectiva. Existe un alto grao de crispación contra as mafias institucionais e Cuntis non é unha excepción, senón un epicentro. Parece evidente que existe un estado de opinión máis ou menos espallado que esixe desafiuzar ao PP da alcaldía, pero ese estado de opinión precisa unha papeleta para maio. Veremos se a mediocridade segue a gañar por incomparecencia de alternativas ou se pola contra temos unha verdadeira primavera por estas terras e non catro anos máis de entroido político.

En Cuntis o cambio non é unha opción política, senón unha necesidade.

