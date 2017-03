Lingua minguante

Non sempre se precisan números para confirmar unha realidade, pero cando hai datos as percepcións convértense en situacións. O IGE vén de ilustrar, con arrepiantes porcentaxes, a perda de falantes que o galego está a experimentar e que cada un de nós pode recoñecer en múltiplos ámbitos do cotiá. Especialmente alarmante é o escenario poboado polos falantes do mañá, no que a lingua galega non está entre os trebellos de moda nin entre as vestimentas máis comúns. Se ollamos cara os mapas urbanos as perspectivas son moi pouco esperanzadoras, e aquí inevitablemente vénnos á cabeza esa pirámide demográfica que xa nin é pirámide nin figura recoñecible. Non se trata de fozar no habitual pesimismo destas análises, pero partirmos do contexto preciso é fundamental para chegarmos a algunha conclusión válida.

O Presidente da Xunta acolleu estes datos como unha nova oportunidade para exhibir a súa impresentable indecencia. Feijóo responsabilizou ás familias, en xeral e en abstracto, desa perda de falantes que o IGE confirma. É de supoñer que cargar contra o propio Instituto público podía ser aínda peor. Foi un pouco máis alá o Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen se atreveu a dicir, no Parlamento, que o Goberno do que el cobra freara a caída de galegofalantes. Esta provocación non suma mérito ningún ao seu catálogo de necidades, pois xa leva exhibido un restra delas que o fan merecente de todos os desprezos. Debera explicar Valentín García cal das seguintes medidas fixo máis por actuar de freo tal e como el di: a redución dun 60% dos orzamentos adicados á normalización lingüística nestes cinco anos de mandato do Partido Popular, o decreto do galego (que limitaba o ensino en galego a un máximo dun terzo de materias, que o borraba de determinadas ciencias ou que practicamente o suprimía do ensino infantil… e que o TSXG despois ilegalizou nos seus piares fundamentais), o gasto en publicidade daquela famosa enquisa, o gasto en mudar os letreiros e os nomes das galescolas, o gasto en manter o conflito co profesorado CELGA e as sentenzas de nulidade en favor dos mestres, as subvencións da Deputación de Pontevedra a colectivos que se pronuncian en contra das leis de normalización lingüística, a visibilización pública de posturas e colectivos marxinais e irrelevantes… ou quizais o vergoñento nivel de galego (en xeral) dos deputados? Con todo, sería inútil manter a atención e os desprezos en quen obtén nesta enquisa do IGE os froitos que realmente agardaba cando comezou a sementar, xa antes de acceder á Presidencia do Goberno da Xunta.

Nin Alberto Núñez Feijóo nin ninguén deste PP que construíu ao seu redor, á súa imaxe e semellanza, recoñecerá en público que o obxectivo das súas políticas é a redución do uso do galego a espazos simbólicos e que tan só lles é útil como pretexto legal para subvencionar e aloumiñar a determinados grupos de comunicación. Igual que tampouco o fan a respecto dos seus desexos sobre as privatizacións de servizos públicos ou outros eidos onde as súas políticas inflúen contra as maiorías e en favor de privilexios de clase. Feijóo fixo do idioma o primeiro chanzo que pisar das escaleiras cara a Monte Pío, algo que aos seus precedentes políticos nin se lles ocorrera. Acaparou o espazo político do bilingüísmo, bandeira pirata que converteu en máscara para non amosar as súas verdadeiras opcións. O seu miserable predicar laiábase de imposición e afirmaba que el vira adoutrinamento nacionalista aos cativos nas galescolas. E que a unha familia unha vez lle fora negada a “lexítima vontade” de converter ao seu refén en parcialmente ignorante: negábanse a que o seu fillo aprendese o idioma do seu País.

Éme inevitable trazar un paralelismo entre a falacia do bilingüismo e as prácticas económicas do ‘laissez-faire‘ liberal. Cómpre ver que papel xoga o idioma na sociedade de hoxe: en competencia desigual co castelán, a lingua non é percibida por unha ampla maioría como un elemento patrimonial común (froito en boa medida do rol que o españolismo gobernante lle atribúe). Tanto no diglósico como no socioeconómico, a non intervención en prol do desfavorecido é o xeito máis evidente de axudar ao poderoso. Que o Estado non interveña na protección dos cidadáns e que as grandes corporacións campen ás súas anchas, valéndose da súa posición predominante, é a vía máis directa cara a desigualdade. Que a lingua minorizada non atope a promoción pública que precisa é a vía máis directa cara a estes resultados que presenta o IGE. En todo caso, non só a indiferenza mata (como escribía Lois Pereiro) senón que aquí tamén é constitutiva de infracción. O mandato legal que o Estatuto de Autonomía establece está por diante das posturas etnocidas dun presidente indesexable, e non sei ata que punto cumpriría cualificar todo este conxunto de políticas como incumprimentos legais (nunha lectura/interpretación completa do Estatuto Galego).

Fronte á devastación é indispensable tamén a autocrítica. Toca revisar, na miña opinión, os discursos normalizadores, porque é evidente que a colleita non se logra. É demoledor para un proceso de normalización como o que precisa a nosa lingua que esta sexa, dunha maneira ou doutra, vinculada a unha opción política (e non digo partidista) ou que poida ser percibida así por sectores da sociedade máis ou menos amplos. É letal que a lingua sexa elemento de disputa partidista. É ineficaz situala como un elemento de folclore ou puramente cultural. Quizais ao discurso normalizador lle faltou vinculación con aspectos que se consideran máis prácticos, e para desgraza de todos, quizais hoxe nada teña maior percepción social de utilidade que os aspectos económicos e os elementos de posibilidade de negocio. Nese terreo é no que hai que actuar: a apertura cara o emerxente mundo lusófono non pode ser proxectada como unha cuestión ideolóxica, senón como un aspecto puramente práctico e unha oportunidade de futuro, incidindo nos aspectos comerciais.

Haberá quen discuta se falar galego hoxe, en determinados ámbitos, é un acto de resistencia ou de liberdade. Sexa cal sexa a resposta, esa cuestión ilustra en positivo unha realidade tráxica. O que as políticas etnocidas están a liquidar, nas idades mozas dos falantes do mañá, é a simple liberdade de poder escoller.

