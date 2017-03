Deputación Galega de Fútbol

Corría o xuño de 1992. Tal que se fose hoxe mesmo, o alcalde era acusado de mangonear na recollida municipal do lixo para outorgarlla á súa propia empresa. Logo de que o seu propio partido, o PSOE, lle presentase unha moción de censura para expulsalo co apoio do PP da alcaldía de Cerceda, o rexedor saínte pechábase no seu despacho aferrándose simbolicamente ao cargo no que levaba dende 1985. Agarrarse ao cargo é unha desas modas que sempre volven, por moito que os ‘modernos’ de agora veñan pregoando limitación de mandatos. Quen nace presidente o único que precisa son entes para presidir.

1992 tamén foi o ano no que un tal Julio Meana accedía á xefatura da Federación Galega de Fútbol. O institucionalismo deportivo é unha lameira quizais máis emporcada aínda que o institucionalismo en xeral. De evidentes connotacións popularras, o tirano da Federación futboleira mantívose ata o ano 2011 sen practicamente oposición. Foron lustros nos que a disidencia era unha práctica de risco. As federacións deportivas galegas son espazos de poder por explorar, camiños de néboa non suxeitos a moitas formalidades democráticas nos que se manexan importantes cantidades de subvencións públicas. Meana rematou o seu meanato entre xulgados e acusacións de enriquecemento ilícito a conta de dietas e outras miudezas que hoxe non terían nin medio minuto nos informativos. A súa porta xiratoria foi máis ben cutre: un posto secundario nunha fracasada candidatura á presidencia do Deportivo postlendoirista. Quedou en nada. A presidencia da FGF mudou de mans, e de cores, tamén nun proceso electoral, que é unha das particularidades que nos permiten distinguilas das deputacións. Julio Meana, quen se distinguiu por negar inflexiblemente a posibilidade de que a Selección Galega xogase os clásicos amigables de Nadal, foi substituído por José García Liñares, que vén sendo alcalde de Cerceda dende aquel xuño de 1992, pouco despois de que alcalde saínte aceptase o desafiuzamento. Unha das grandes promesas de Liñares fora precisamente a recuperación do encontro de Decembro da nosa Selección… Pero non só da Alcaldía de Cerceda vivía Liñares, tamén era cando accedeu á Presidencia da FGF o responsable de deportes da Deputación da Coruña. As Deputacións e as Federacións deportivas son organismos que resisten heroicamente fronte aos esforzos por democratizar e transparentar todo canto espazo de poder xestione fondos públicos, teima que algúns hippies impulsan. As semellanzas son máis que evidentes. Calquera diría que a opacidade dunha Deputación ofrece as condicións máis semellantes á realidade para quen queira dar o salto a estamentos deportivos.

Dito isto, nin a min nin ao noso protagonista de hoxe se nos podería ocorrer mellor lameira á que ir fozar. Tráfico de influencias, presións, opacidade, caciqueo… Rafael Louzán leva varias semanas, dende a Presidencia da Deputación de Pontevedra, buscando o apoio da metade máis un dos 150 delegados que poden votar nas eleccións ao cumio da Federación Galega de Fútbol. Segundo acusa García Liñares, o seu rival (tamén político), Louzán ten apalabradas xa as subvencións correspondentes ao ano que vén para certas entidades e mesmo pagou xa algunhas de xaneiro. Dende a Deputación popularra de Pontevedra, dito sexa de paso… Agroma, polo tanto, a metástase bipartidista na pugna polo control institucional do fútbol galego e resplandece cegadora a ausencia da opción nacionalista. As eleccións de onte tamén se puideron presentar como as do PSOE contra as do PP. O que no seu día fora Presidente do Ribadumia e agora o é da Deputación destacou nos últimos tempos pola súa vistosa relación co chamado fútbol base. O organismo público é barra libre para a súa promoción persoal e non coñeceu límites para sementar de herba artificial toda a provincia. Agora, 70 campos de fútbol e 40 millóns de euros despois, sen a máis mínima racionalidade nin lóxica distributiva, quizais poidamos entender que detrás de tanta herba de plástico agrome incluso máis do que imaxinabamos. A construción da súa imaxe na fina (e ás veces non tan fina) arquitectura de moitos medios subvencionados locais, a súa actuación de superalcalde, a súa ‘aventura’ coa Vuelta… O relato da súa lenda non coñece de austeridades. Falta por confirmar se o feeling co seu partido mantén acesa a chama da paixón ou se pola contra a fantasía da Federación de Fútbol é unha sorte de pequena porta xiratoria. Louzán é un Presidente á procura de presidencias, é un galán do exceso que xa paseou os seus encantos polos xulgados para declarar polos sobrecustes da construción de Pasarón e, aínda que a subvencionada miopía informativa nolo poida facer esquecer, foi imputado.

Quinteiro, proxecto comunicativo comarcal no que andamos a preguntar, fixo unha modesta aproximación ao fenómeno da herba artificial. A construción masiva de instalacións deportivas e as inauguracións cheas de cativos (masculino) que se beneficiarán delas é unha imaxe á que non todos os partidos están dispostos a opoñerse de todo. É, tamén, unha liña vermella para algúns medios enchufados ao BOP para malvivir. A posta en escena, malia que sexa nun contexto de incremento desproporcionado das desigualdades, do paro e das distintas pobrezas do cotiá, revive os modos máis esplendorosos do nacionalcaciquismo galego. Aquel verde sintético non só fedía a desvergoña masiva, agora tamén confirmamos o secuestro, uso e abuso, do público para as aspiracións persoais daquel emprendedor que medrou á sombra de Nené Barral.

Rafael Louzán acadou 80 votos e gañou unhas eleccións como paso previo á súa nova presidencia, algo que non necesita no seu outro cargo. Lense rumores sobre a posibilidade de que a FGF non sexa estación de chegada, senón un simple posicionamento de cara a aspiracións máis ambiciosas. Non sabemos se agora o País enteiro se encherá de campos de herba de plástico ou se os paneis verdes e azuis repoboarán novos horizontes, pero en todo caso, volverémoslle a preguntar aos que nolo dicían se está ben iso de mesturar fútbol con política ou se debemos absternos.

